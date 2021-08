Calciomercato Milan – Il comunicato del Copenaghen: “Offerta per Daramy”

Il Copenaghen ha rilasciato un comunicato ufficiale a proposito di Mohamed Daramy, obiettivo di calciomercato del Milan

Comunicato ufficiale del Copenaghen a proposito di Mohamed Daramy, obiettivo di calciomercato anche del Milan. La novità riguarda un'offerta del Club Brugge. La squadra belga ha fatto pervenire ai danesi una proposta importante per l'attaccante classe 2002. Il danese, di origini della Sierra Leone, potrebbe lasciare il Copenaghen, anche se - come specificato nel comunicato - le trattative sono ancora in corso. Ricordiamo che il Milan cerca ancora una terza punta giovane da affiancare ad Ibrahimovic e Giroud.