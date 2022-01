Calciomercato Milan – Il Brescia chiede Plizzari in prestito | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Brescia avrebbe chiesto in prestito Alessandro Plizzari, portiere rossonero

Novità sul fronte uscite per quanto concerne il calciomercato del Milan. Alessandro Plizzari potrebbe infatti trasferirsi a breve. Secondo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Brescia avrebbe chiesto in prestito il portiere rossonero. Sono in corso dei contatti tra il club di Cellino e l'agente del giocatore, Tullio Tinti. Su Plizzari, stando a quanto riferito da Sky Sport, ci sarebbe anche la Spal. Staremo a vedere. Intanto si avvicina il difensore centrale