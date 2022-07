Calciomercato Milan – Il Bologna su Caldara, in alternativa piace Thiaw

Secondo il Corriere dello Sport il difensore ex Atalanta è parecchio apprezzato da Sinisa Mihajlovic e dal Bologna. Inizialmente, i felsinei avevano individuato in Lovato il profilo prediletto, ma il suo passaggio alla Salernitana nel contesto dell'operazione Ederson ha fatto sfumare la sua candidatura. Di conseguenza, Sartori potrebbe ora virare sul profilo di Caldara, che però è seguito anche da Empoli e Torino.

Inoltre, se il Bologna non dovesse arrivare a Caldara, il nome di Malick Thiaw dello Schalke 04 potrebbe prendere quota in chiave rossoblù. Il difensore finlandese è stato accostato anche al Milan, in quanto Paolo Maldini e Ricky Massara apprezzano il suo profilo almeno dallo scorso gennaio. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>