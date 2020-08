Calciomercato Milan – Il Benfica vorrebbe trattenere Florentino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ieri, a Lisbona, c’è stato un incontro tra la dirigenza del Benfica e l’agente di Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese in forza alle ‘Aquile‘.

In questo summit di mercato è stato ribadito l’interesse del Milan nei confronti del calciatore, ma, allo stesso tempo, è stato anche illustrato il progetto tecnico del nuovo allenatore del Benfica, Jorge Jesus, che sta mettendo su una bella squadra per vincere in campionato e ben figurare in Champions League.

Primi acquisti, Edinson Cavani, Éverton Soares e Jan Vertonghen. Jorge Jesus vorrebbe trattenere Florentino a Lisbona per fare in modo che la squadra sia davvero completa. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa in più del futuro del gioiello lusitano che tanto piace ai rossoneri, visto che il ragazzo vuole trovare continuità d’impiego.

