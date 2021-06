Calciomercato Milan – Ikoné nel mirino, le ultime / News

Il Milan guarda alla Francia in questo calciomercato e spinge per Ikonè. Borussia Dortmund però in vantaggio. Ecco le ultime notizie.

Stefano Bressi

Sarà una sessione di calciomercato decisamente lunga per il Milan, che però inizia a sondare il terreno su diversi elementi e l'ultima idea è Jonathan Ikonè. Non ci si aspetti però un'operazione lampo, chiusa in poco tempo. Ci sarà da trattare a lungo, si valuteranno diversi profili. L'obiettivo è completare la rosa il prima possibile, ma difficilmente al raduno i rossoneri saranno già definiti, scrive la Gazzetta. Non c'è motivo di avere fretta, anche perché così si possono valutare bene tutte le possibilità. Per ora, il calciomercato del Milan è fermo a Mike Maignan, portiere francese classe 1995 in arrivo dal LOSC, stessa squadra di Ikonè. Per ora, si lavora ai riscatti e ai rinnovi. Il resto, poi, si vedrà.

I piani del Milan sono chiari: serve un attaccante, un esterno sinistro, un centrocampista e un terzino. Per quanto riguarda il bomber, sicuramente serve qualcuno che alzi il livello, segni e faccia segnare: il Milan è il quinto attacco del campionato. Si valuta tutto, anche se al momento Olivier Giroud, francese classe 1986, è il primo obiettivo. Ha però rinnovato col Chelsea, che ora vuole 4 milioni per liberarlo. Non c'è fretta, come detto.

Per quanto riguarda invece la fascia, ecco che risalgono le quotazioni di Ikonè, anche lui francese. Dopo Maignan ed eventualmente Giroud sarebbe il terzo. Classe 1998, è stato autore di una grande stagione ed è per questo che il LOSC non si accontenta di meno di 30 milioni. Secondo calciomercato.com, ci sarebbero già stati i primi contatti con l'agente, ma non con il club. Occhio però agli altri club interessati, in primis il Borussia Dortmund. L'alternativa è un altro francese: Amine Adli, classe 2000 del Tolosa. Soluzione a basso costo, visto che basterebbero 5 milioni per aggiudicarselo. Anche a centrocampo sono molti i nomi francesi sul taccuino. Niente Francia sulla sinistra, basta già Theo, anche lui transalpino classe 1997. È un Milan alla francese, sempre più. Intanto il Milan ci prova seriamente per Ziyech >>>