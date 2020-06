Calciomercato Milan – Ieri Calabria in sede: il punto della situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Davide Calabria, classe 1996, terzino destro del Milan, si è presentato ieri a ‘Casa Milan‘, sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, con Alessandro Lucci, il suo procuratore, per un incontro con la dirigenza della società meneghina.

È stato un summit interlocutorio tra le parti: faranno seguito, sicuramente, altri incontri a breve. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come Calabria voglia capire se è considerato ancora parte integrante del progetto del Milan, visto l’arrivo del giovane francese Pierre Kalulu dall’Olympique Lione e la trattativa con il PSV Eindhoven per Denzel Dumfries.

In caso contrario, visto che Calabria ha numerose richieste, le strade del Milan e del ragazzo cresciuto nelle giovanili potrebbero anche dividersi. CALABRIA POTREBBE FINIRE AL NAPOLI IN UN’OPERAZIONE DI MERCATO A SORPRESA >>>