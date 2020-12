Calciomercato Milan – Idea Scamacca: ecco quanto costa | News

Calciomercato Milan: Scamacca possibile vice e post Ibrahimović

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Scamacca, classe 1999, è tenuto sotto stretta osservazione da parte del Milan. Il club rossonero, infatti, potrebbe anche puntare sul centravanti della Nazionale Italiana Under 21 per il ruolo di vice di Zlatan Ibrahimović in questa seconda parte di stagione.

In futuro, poi, Scamacca andrebbe a rilevare il posto del totem svedese al centro dell’attacco rossonero. Il bomber, che questa stagione indossa la maglia del Genoa, è però di proprietà del Sassuolo. Qualche giorno fa, prima di Sassuolo-Milan al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, le dirigenze del club neroverde e di quello rossonero hanno avuto modo di parlare del giocatore.

Il Sassuolo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, avrebbe valutato Scamacca ben 25 milioni di euro. Valutazione molto alta da parte dei neroverdi. Segno, evidente, di una non reale volontà di privarsi del calciatore. E neanche il Genoa, che ne detiene il diritto alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2021, sembra poi così intenzionato a disfarsene già a gennaio.

Tanti soldi, tanti i club coinvolti nella possibile operazione. L’idea Scamacca, per il Milan, appare davvero di difficile realizzazione. Calciomercato Milan, Raiola alza le richieste per il rinnovo di Donnarumma >>>