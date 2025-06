Calciomercato Milan, idea Chiesa. Per Longoni “pista tiepida/caldina”

Se ne parlerà comunque ad agosto

Longoni ha chiuso così il discorso su Chiesa, probabilmente una scia che si concretizzerà tra qualche mese: "Occhio all'ipotesi Chiesa, che per il Milan resta in piedi. Io lo prenderei in prestito se e solo se nel Milan fa la riserva. Se al posto di Leao, assolutamente no. Comunque ripeto, è una pista che farà parlare di sé e che non mi spetto venga chiusa in tempi brevi. Il Liverpool spera di avere un'offerta altrove. Il Milan deve piazzare degli esuberi. Una cosa eventualmente da agosto che però il Milan ha segnato come traccia nel binario mercato, meno morto di altri."