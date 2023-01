Calciomercato Milan – Icardi deludente in Turchia: può tornare in Italia

Tra i tifosi dell' Inter c'è una netta divisione quando si parla di Mauro Icardi . Da una parte coloro che lo hanno amato e che forse lo rimpiangono anche, dall'altra coloro che non hanno ancora accettato il suo addio alla Beneamata. Sta di fatto che l'argentino, dopo quella esperienza nerazzurra, potrebbe tornare in Italia, ma per la precisione a Milano.

Milan, spunta l'ipotesi Mauro Icardi per l'attacco

Secondo quanto riportato da Interlive.it, infatti, Mauro Icardi starebbe deludendo in Turchia al Galatasaray, club in cui milita e per questo motivo cercherebbe una piazza prestigiosa. Per questo motivo sarebbe spuntata l'ipotesi Milan, con il PSG, proprietario del cartellino, che potrebbe offrirlo ai rossoneri per una cifra che si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro. Possibile anche che vengano inserite delle contropartite come Pierre Kalulu o Rafael Leao. Il Milan è stanco e non corre più: che succede? Le cause del crollo rossonero >>>