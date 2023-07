Calciomercato Milan – Icardi sfuma: trovato l’accordo con il Galatasaray

Continua il lavoro del Milan alla ricerca di una punta in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riferisce L'Equipe, però, sarebbe fatta per MauroIcardi al Galatasary. L'attaccante argentino, in scadenza di contratto col PSG, si potrebbe trasferire a titolo definitivo in Turchia, dove aveva trascorso l'ultima stagione in prestito, per 10 milioni di euro. Anche il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano conferma il buon esito della trattativa. Ecco il tweet.