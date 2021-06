Calciomercato Milan – Icardi, decade la clausola ‘anti Serie A’: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mauro Icardi, che i 'rumors' accostano anche ai rossoneri, potrà tornare nel nostro campionato

Daniele Triolo

Sono tanti i nomi che, in questo calciomercato estivo, vengono accostati al Milan. Tra questi anche quello di Mauro Icardi, classe 1993, centravanti argentino che non sembrerebbe essere una prima scelta nel PSG di Mauricio Pochettino. Motivo per cui 'Maurito' potrebbe essere ceduto e, perché no, tornare a giocare nel nostro campionato. Quello che conosce più di tutti e nel quale, con la maglia dell'Inter, ha realizzato valanghe di gol.

Icardi può tornare a giocare in Italia soprattutto adesso che, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è decaduta la clausola 'anti Serie A' che, nel 2019, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, aveva preteso di inserire nell'accordo per la cessione di Icardi al PSG. Di cosa stiamo parlando? L'Inter, per evitare che Icardi si trasferisse al PSG soltanto in 'transito' per accordarsi nuovamente con una concorrente italiana (Juventus, Milan, Napoli, Roma), pretese di inserire una penale nel contratto.

Il PSG, nello specifico, oltre ai 49 milioni di euro base fissa ed ai 22 di bonus che avrebbe dovuto all'Inter per acquistare il cartellino di Icardi, avrebbe dovuto pagare ai nerazzurri altri 15 milioni di euro qualora avesse rivenduto il bomber argentino in Italia entro il 31 maggio 2021. L'eventualità non si è verificata e, pertanto, da questo mese i parigini sarebbero liberi di cedere Icardi ad un club italiano senza dovere altri soldi al club di Viale della Liberazione.

Negli ultimi giorni di calciomercato le voci danno Icardi nel mirino del Milan , che sta cercando un centravanti di livello per sopperire all'eventuale assenza di Zlatan Ibrahimovic. L'operazione, ad ogni modo, sarebbe possibile soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto. E parte dell'ingaggio pagata dal PSG. Milan, accordo trovato con Giroud: cifre e dettagli >>>