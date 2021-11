Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo più vicino: tutti i dettagli

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Zlatan Ibrahimovic, altro sì ai rossoneri. Vuole il rinnovo per un'altra stagione e i Mondiali

Zlatan Ibrahimovic sarà, con tutta probabilità, un colpo di calciomercato del Milan anche per la prossima stagione. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, infatti, ha sottolineato come presto il club rossonero e l'attaccante svedese dovrebbero sancire il rinnovo del contratto del bomber per un'ulteriore stagione.