Calciomercato Milan – Ibrahimovic: “L’anno prossimo continuo a giocare”

Ultime Notizie Milan News: il futuro di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, ha rilasciato una bellissima intervista a Massimo Ambrosini a Sky Sport. L’attaccante rossonero ha parlato del suo futuro e della sua voglia di continuare a giocare. Ecco cosa ha detto.

"Dicevo sempre che dovevo smettere al top e allo United ho pensato che forse dovevo smettere. Al momento dell'infortunio avevo 35 anni. Poi sono tornato e ho capito che dovevo continuare. Perché mi volevo sentire vivo e io senza calcio non sono nessuno. Quando smetti di fare ciò che hai fatto per 25 anni è difficile, non ho paura, ma non so cosa mi aspetta. Ora non smetto, sto troppo bene. L'anno prossimo continuo, qui o altrove. Io non voglio stare qui perché sono Ibrahimovic, ma perché porto risultato. Ho firmato per sei mesi perché non sapevo come stessi fisicamente. Ora sto bene".