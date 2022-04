Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Investcorp punta ancora su di lui

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Ibrahimovic rinnova o smette? Lo svedese potrebbe rimanere in rossonero per un'altra stagione

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Sarà l'attaccante del Milan, così come ha ribadito più volte sui social, a decidere se appendere gli scarpini al chiodo o giocare per un'altra stagione. I problemi fisici oggettivamente ci sono stati e questo non gli ha consentito di avere la continuità sperata. E' anche vero, però, che Ibra rimane sempre decisivo: basta pensare all'assist per Sandro Tonali contro la Lazio.