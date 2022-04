Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il club ha pronta una bozza d’accordo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il futuro di Ibrahimovic continua a essere incerto. Smetterà o proseguirà per un'altra stagione?

In casa Milan tiene sempre banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Come viene riportato dal Corriere della Sera, lo svedese non ha ancora deciso il suo futuro. Le opzioni sono due: o continuare a giocare per un'altra stagione con il Milan o dire definitivamente addio al calcio giocato. Il club rossonero, però, ha già pronto una bozza di contratto qualora l'attaccante decidesse di continuare: 2,5 milioni di euro più premi. Maldini e Massara pensano comunque al calciomercato, seguendo dei potenziali eredi indipendentemente dalla decisione di Ibra: nel mirino c'è sempre Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. Intanto si punta su un talento argentino.