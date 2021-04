Calciomercato Milan – Ibrahimovic ha trattato personalmente il rinnovo

Sky Sport ha fornito alcuni aggiornamenti sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: lo svedese ha trattato in prima persona

Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan per un'altra stagione. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha svelato alcuni retroscena relativi alla firma dello svedese. Ecco cosa ha detto: "Da quello che ho saputo, Ibrahimovic ha trattato personalmente il suo contratto e non con Raiola, lo ha fatto con gli avvocati della scuderia Raiola questo sì, perché la pretesa di un agente di un giocatore di quasi 40 anni, sono meno rispetto a quelle di un giocatore che ne ha la metà. Mi riferisco a Gigio Donnarumma perché uno come lui non può restare nemmeno un'ora senza contratto. Non bisogna solo vedere quanto il Milan offre a Donnarumma, ma bisogna vedere anche se ci sono altri club che hanno voglia di superare la proposta del Milan. Se c'è già un accordo con qualcuno e chiuso in un cassetto, questo non lo sa nessuno, nemmeno il Milan".