Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco quando ci sarà la firma | PM News

I tifosi si chiedono quando Zlatan Ibrahimovic firmerà il rinnovo con il Milan: ecco le novità sullo svedese

Zlatan Ibrahimovic e il Milan continueranno la loro storia d'amore. Ormai non ci sono più dubbi sulla permanenza dell'attaccante in rossonero per un'altra stagione. Lo svedese percepirà un ingaggio da 7 milioni di euro, cioè lo stesso che ha attualmente frutto dell'accordo raggiunto la scorsa estate. Uno stipendio che, al lordo, grazie al Decreto Crescita, al Milan peserà per 10,5 milioni di euro in bilancio e non per 14.