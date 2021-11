Calciomercato Milan – Ibrahimovic è la carta per arrivare a Vlahovic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Vlahovic può diventare un nuovo giocatore rossonero. La carta da usare è Ibrahimovic

Secondo il Corriere della Sera, il Milan sul calciomercato è molto interessato a Dusan Vlahovic. L'attaccante è in scadenza nel 2023 con la Fiorentina e il presidente Commisso ha già dichiarato che non rinnoverà il contratto con la viola. A questo punto la società deve decidere se cederlo già a gennaio o goderselo fino al termine della stagione, in modo da scegliere l'offerta migliore, visto che il patron italo-americano non ha nessuna intenzione di svenderlo.