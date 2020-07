Calciomercato Milan – Ibrahimovic al Napoli, era tutto fatto con Ancelotti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo il suo ritorno al Milan, Zlatan Ibrahimovic ha risollevato una squadra depressa e senza punti di riferimento. Attenzione però al retroscena di mercato raccontato da ‘Tuttosport’, secondo il quale lo svedese si era già accordato con il Napoli di Carlo Ancelotti e si aspettava soltanto l’apertura della sessione invernale per ufficializzare il tutto. L’esonero di Ancelotti e il successivo arrivo di Gennaro Gattuso hanno poi ribaltato la situazione: le richieste di ‘Rino’ andavano sui centrocampisti e non sugli attaccanti, ragion per cui è saltato tutto. Un retroscena che non avrebbe permesso al Milan di godersi nuovamente il suo fuoriclasse.

