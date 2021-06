Calciomercato Milan – I rossoneri ripensano a Dani Ceballos: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dani Ceballos, nelle ultime due stagioni in prestito all'Arsenal, potrebbe tornare di moda

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è tornato a pensare a Dani Ceballos, classe 1996, centrocampista offensivo tornato al Real Madrid dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito in Premier League nell'Arsenal. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il Milan ha già in piedi una trattativa con il Real Madrid per la conferma in rossonero di Brahim Díaz. Non è detto che i dialoghi non vengano estesi anche a Ceballos, altro gioiello in esubero nella fila dei 'Blancos' e potenziale opportunità di calciomercato per il Diavolo. Il Milan lo segue, d'altronde, già da tempo.

Adesso che è rientrato alla 'Casa Blanca', il nome di Ceballos potrebbe tornare d'attualità al Milan. Il giocatore, infatti, potrebbe giocare come playmaker alla Ismaël Bennacer, integrandosi anche con Franck Kessié e Sandro Tonali, oppure più avanti, da suggeritore dietro l'attaccante centrale, al posto di Hakan Calhanoglu.

Il Real Madrid, ha scritto la 'rosea', preferirebbe una cessione a titolo definitivo del giocatore, ma l'affare può andare in porto anche con la formula del prestito. L'ingaggio di Ceballos è sui 3 milioni di euro, pertanto perfettamente in linea con il monte stipendi del Milan targato Elliott.