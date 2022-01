Calciomercato Milan – I pro e i contro dell’acquisto di Diallo

Abdou Diallo, classe 1996, difensore del PSG, è un obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione invernale di trattative. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha elencato i motivi per cui il Diavolo dovrebbe insistere ed affondare il colpo su Diallo ed i motivi per cui, invece, dovrebbe soprassedere e cambiare obiettivo. Vediamoli dunque insieme!