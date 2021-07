Calciomercato Milan – I due problemi che frenano l’affare Kvaratskhelia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Khvicha Kvaratskhelia piace ai rossoneri, ma non sembra essere una trattativa 'calda' al momento

In Russia dicono che il Milan , in questo calciomercato estivo, sia molto vicino all'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia . L'esterno offensivo georgiano, classe 2001 , è stato raccomandato tempo fa ai rossoneri da un vecchio amico, il suo connazionale Kakhaber Kaladze , difensore rossonero per molte stagioni negli anni Duemila.

Secondo quanto riferisce, però, 'calciomercato.com', la trattativa di calciomercato tra Milan e Kvaratskhelia non sarebbe poi così calda. Tutt'altro. Il Milan, è vero, apprezza le qualità del funambolo di proprietà dei russi del Rubin Kazan . È infatti in grado di giocare su entrambe le fasce ed è inarrestabile nell'uno contro uno.

Sono due, però, i problemi che frenano un'eventuale trattativa per Kvaratskhelia. Il primo, è il prezzo. Il Rubin Kazan, per cedere il suo gioiello, sotto contratto fino al 30 giugno 2024, chiede non meno di 18-20 milioni di euro. Cifra che il Diavolo, se prima non cede qualcuno dei suoi, non può investire ora sul mercato.