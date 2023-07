Calciomercato Milan – Gasperini incerto: “Non so se Hojlund rimarrà”

In questa sessione di calciomercato, uno degli oggetti di desiderio più chiacchierati è sicuramente l'attaccante danese Rasmus Hojlund. L'attuale punta dell'Atalanta ha ricevuto diversi interessamenti da numerosi club, da Milan e Juve in primis per quanto riguarda l'Italia, ma anche dall'estero precisamente dal Manchester United, che sembrerebbe fare sul serio per il classe 2003.