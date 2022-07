Calciomercato Milan – Contrordine: De Ketelaere in campo con il Bruges

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, sarà in campo oggi e domenica con il Bruges. Non si chiude ancora la trattativa

Charles De Ketelaere , obiettivo concreto del Milan in questo calciomercato estivo, scenderà in campo oggi alle ore 15:30 nell'amichevole del Bruges , squadra per cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 , e gli olandesi dell' Utrecht . Lo riporta la testata belga 'Het Laatste Nieuws'.

Il Milan, infatti, non avrebbe presentato un'offerta soddisfacente per rilevare il cartellino di De Ketelaere dal Bruges. Finché non lo avrà fatto, il calciatore tornerà a disposizione del tecnico Carl Hoefkens. CDK dovrebbe, dunque, esserci anche per la finale della Supercoppa nazionale di domenica contro il Gent.