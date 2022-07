Mercato Milan – Dal Belgio: “Un abisso con il Brugge per De Ketelaere”

Nulla di fatto tra Milan e Brugge per De Ketelaere. Secondo quanto riferiscono in Belgio, la distanza tra le parti è ancora notevole

Carmelo Barillà

Nulla di fatto tra Milan e Brugge per De Ketelaere. Secondo quanto riferiscono in Belgio, la distanza tra le parti è ancora notevole. A fare il punto sullo stato della trattativa è il quotidiano fiammingo Het Laatste Nieuws. Maldini e Massara hanno passato gran parte della giornata di oggi nella sede del Club Brugge. Una buona conversazione, ma nessun accordo. Questo l'esito dell'incontro. I prossimi giorni dimostreranno se i rossoneri sono disposti a fare lo sforzo necessario per portare Charles De Ketelaere al Milan.

La giornata di Maldini e Massara

Alle 12:35, Maldini e Massara, riferisce HLN, sono atterrati Gulfstream Jet nero all'aeroporto di Ostenda. Poco dopo le 18:00 sono ripartiti senza accordo verso l'aeroporto di Linate. I dirigenti milanisti hanno trascorso l'intero pomeriggio insieme al Cda del Bruges. I campioni nazionali italiani e quelli belgi hanno avuto una conversazione costruttiva su Charles De Ketelaere, anche se non c'è stato accordo.

Il Milan ha messo un po' di pressione al Brugge con l'arrivo direttamente in sede, ma anche questo pomeriggio il prezzo richiesto dal club nerazzurro è rimasto invariato. C'è ancora un abisso tra quello che chiede il Brugge e quello che il Milan è disposto a mettere sul piatto per De Ketelaere in questo momento.

De Ketelaere-Milan, i colloqui vanno avanti

I colloqui proseguiranno a distanza nelle prossime ore. Rimane la fiducia sull'esito positivo dell'affare, anche se il Milan si aspetta una chiusura a stretto giro di posta. Il Brugge deve leggermente abbassare la propria richiesta, così come i rossoneri dovranno fare un ulteriore sforzo per quanto riguarda l'offerta. Così facendo la trattativa potrebbe andare in porto. Altrimenti il Milan abbandonerà la pista De Ketelaere per virare su altri obiettivi.