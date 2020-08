Calciomercato Milan – Hendrick resta in Premier League: va al Newcastle

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Era stato accostato, nell’ultimo periodo, tanto al Milan quanto alla Roma. Addirittura, ad un certo punto del mese di luglio, in Inghilterra avevano dato per imminente la sua firma con il club di Via Aldo Rossi.

In realtà, alla fine, Jeff Hendrick, classe 1992, centrocampista irlandese che si è svincolato quest’estate dal Burnley, ha deciso di restare a giocare nella Premier League inglese: manca l’ufficialità ma, secondo quanto riferito dal ‘Guardian‘, il calciatore ha optato per il Newcastle United.

Hendrick, nell’ultima stagione, ha disputato 27 gare con il Burnley tra campionato e coppe nazionali, segnato 3 gol e fornito 2 assist. Presto, dunque, firmerà a parametro zero un contratto pluriennale con le ‘Magpies‘. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO CHE VUOLE TORNARE AL MILAN >>>