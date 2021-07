Calciomercato Milan – Hauge verso la cessione: ipotesi Bundesliga

Il Milan potrebbe sacrificare Jens Petter Hauge per fare cassa in questo calciomercato: diversi i club di Bundesliga interessati al giocatore

Il Milan vuole fare cassa in questa sessione di calciomercato e pianifica la cessione di Jens Petter Hauge. Il giocatore è molto richiesto in Germania e il Corriere dello Sport fa sapere che Eintracht Francoforte e Wolfsburg seguono attentamente la vicenda.

I tifosi rossoneri stimano molto il norvegese e sarebbe contrari alla sua partenza: sui social, i supporter del Diavolo mostrano sempre il proprio disappunto per un'eventuale cessione. Hauge non ha fatto male al suo primo anno in Italia: in Europa League ha dato una grossa mano al club di via Aldo Rossi nella fase a gironi.