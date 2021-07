Calciomercato Milan – Hauge, questa la formula che vorrebbe il Torino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge potrebbe essere ceduto. Il norvegese piace ai granata. Che lo vorrebbero così

Il Milan potrebbe cedere Jens Petter Hauge in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, l'esterno offensivo norvegese, classe 1999, piace molto al Torino di Ivan Juric. Nonostante l'avvio da 'predestinato', Hauge è stato messo gradualmente in disparte dal tecnico rossonero Stefano Pioli nella sua prima stagione rossonera e per questo può partire.