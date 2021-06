Calciomercato Milan – Hauge può generare un’ottima plusvalenza

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Jens Petter Hauge, che potrebbe essere ceduto

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan soprattutto sul lato uscite. In primo piano c'è il futuro di Jens Petter Hauge. L'inizio del norvegese è stato molto importante, salvo poi sgonfiarsi nella seconda parte di stagione. L'esterno offensivo non è in vendita, ma anche in questo caso un'offerta importante potrebbe far cambiare le cose. Hauge è costato 5 milioni, quindi può garantire un'ottima plusvalenza con una cessione da circa 15 milioni di euro. Sul norvegese c'è il Wolfsburg. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.