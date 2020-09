Calciomercato Milan – Hauge in città: “Pronto per una grande”

Calciomercato Milan: è arrivato Hauge

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato dell’arrivo di Jens Petter Hauge al Milan.

Calciomercato Milan, ecco Hauge

L’esterno offensivo norvegese, classe 1999, è infatti arrivato ieri pomeriggio a Milano, sbarcando all’aeroporto di Malpensa. Si è subito sottoposto al tampone e, nella mattinata odierna, sosterrà le visite mediche con il Diavolo. Nel pomeriggio, poi, idoneità sportiva e trasferimento successivo a ‘Casa Milan‘ per la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni ai rossoneri.

Calciomercato Milan: si seguiva Hauge da tempo

Hauge sarà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Spezia di domenica 4 ottobre. La ‘rosea‘ ha sottolineato come il club di Via Aldo Rossi avesse il suo nome scritto sul taccuino ben prima dell’ottima impressione destata dal calciatore scandinavo in occasione di Milan-Bodø/Glimt dei preliminari di Europa League. Il Milan, poi, ha deciso di imprimere un’accelerata alla trattativa con il club norvegese, portando a termine l’acquisto di Hauge in questa sessione di calciomercato, visto che stava crescendo a dismisura la concorrenza per il suo cartellino.

Calciomercato Milan: Hauge, i costi dell’acquisto

Un’operazione, quella per Hauge, neanche troppo dispendiosa: costerà appena 4,5 milioni di euro e guadagnerà un milione di euro netto a stagione di stipendio. Le potenzialità di Hauge, però, sono ottime e, pertanto, questo ‘rischia’ di diventare un affare dal quale, in futuro, il Milan avrà tutto da guadagnare. Ieri mattina, prima di decollare dalla Norvegia in direzione Milano, Hauge aveva manifestato tutta la propria soddisfazione per l’approdo in rossonero.

Calciomercato Milan: Hauge, le sue prime parole

“Le cose sono diventate realtà negli ultimi giorni – aveva rivelato a ‘TV2 Sporten‘ -. Ho parlato con Paolo Maldini più volte, il Milan è un club incredibilmente grande, è un passo che sentivo di essere pronto a fare e che non vedo l’ora di fare. In questo devo ringraziare il Bodø/Glimt. Non vedo l’ora di giocare con Zlatan Ibrahimović. Cercherò di imparare da lui: è un giocatore che ho sempre seguito ed ammirato”.

Milan: ecco dove può giocare Hauge

In patria ha suscitato del clamore, positivo, il suo trasferimento al Milan. C’è tanta stima, infatti, nei confronti di Hauge, fresco di convocazione nella Nazionale maggiore del C.T. Lars Lagerbäck. Il ragazzo rappresenterà un’arma in più per l’attacco di mister Pioli: può giocare, infatti, tanto da esterno destro quanto da esterno sinistro nel tridente di trequartisti del 4-2-3-1 rossonero. CESSIONE LUCAS PAQUETÁ: L’IMPATTO SUL BILANCIO DEL MILAN >>>