Calciomercato Milan – Hauge, futuro in bilico: possibile prestito

Il Milan, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe cedere Jens Petter Hauge in prestito per farlo giocare con continuità

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Jens Petter Hauge. Il Milan è soddisfatto del suo rendimento, ma è un dato di fatto che il norvegese, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha trovato poco spazio. Il club rossonero starebbe pensando di offrirlo all'Udinese per acquistare De Paul, ma non è detto che basti. Possibile che venga ceduto in prestito, in modo da poter giocare con continuità e crescere. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz. Le ultime.