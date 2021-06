Calciomercato Milan – Hauge, futuro in bilico: interesse del Wolfsburg

Le ultime sul calciomercato del Milan: sempre incerto il futuro di Jens Petter Hauge. Il norvegese piace al Wolfsburg

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Da valutare la situazione di Rafael Leao e di Jens Petter Hauge. Per quanto riguarda il portoghese nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante, per fare il punto della situazione. La prossima stagione deve essere per Leao quella della consacrazione, ma al momento il titolare del ruolo è Ante Rebic. Serve una svolta, ma probabilmente Leao ha anche bisogna di maggiore continuità di utilizzo.