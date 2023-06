Calciomercato Milan – Pressing per Güler: operazione difficile, ma…

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del calciomercato del Milan e dell'interesse per Arda Güler

Non solo Tonali, il calciomercato del Milan potrebbe presto entrare nel vivo con i rossoneri alla ricerca di rinforzi per la propria rosa. Il Diavolo potrebbe sondare il mercato europeo alla ricerca di giovani talenti importanti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche della possibile trattativa col Fenerbahçe per Arda Güler. Ecco le ultime dalla rosea.