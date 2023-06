Calciomercato Milan – Occhi su Guler: ecco il piano del Fenerbahçe

Il presidente del Fenerbahce Ali Koç si sarebbe riunito col trequartista classe 2005 Arda Guler e la sua famiglia per discutere dell'eventuale prolungamento del contratto in scadenza nel 2025. Nessun accordo sarebbe stato raggiunto tra le parti, ma ci potrebbe essere un nuovo incontro. Questo potrebbe mettere un bastone tra le ruote alla possibile trattativa tra il Milan e Guler. LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Contatti in corso per l’astro nascente del calcio europeo