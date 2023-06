Calciomercato – Il Milan continua a seguire Guler del Fenerbahce | News

Il Milan starebbe continuando a seguire il turco Arda Guler del Fenerbahce in vista della prossima sessione di calciomercato

La sessione estiva di calciomercato non ha ancora aperto i battenti, ma già diverse squadre avrebbero cominciato a muoversi, intavolando trattative, per non farsi trovare impreparate ai nastri di partenza del prossimo campionato. Il Milan, ad esempio, anche con il cambio di dirigenza, starebbe continuando a mantenere vive alcune piste.