Calciomercato Milan – Contatti continui con Güler: lo scoglio da superare

Arda Güler resta un obiettivo di calciomercato del Milan per la fascia destra. Ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha rivelato come Geoffrey Moncada stia avendo contatti continui con la famiglia di Arda Güler, fantasista turco classe 2005 che gli scout del club di Via Aldo Rossi stanno seguendo da oltre un anno.