Calciomercato Milan – Guirassy in risalita: ecco i vantaggi su David

Calciomercato Milan, Guirassy in risalita

Il Milan, si legge, punterebbe forte su Serhou Guirassy, attaccante 27enne dello Stoccarda. Francese naturalizzato guineano, piacerebbe tantissimo alla dirigenza rossoneri per via delle sue doti da realizzatore: con 18 gol in 13 partite, ma anche per il prezzo. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 17 milioni. Costerebbe quindi molto meno rispetto a Jonathan David del Lille, 23 anni, l’altro obiettivo, che al momento costerebbe almeno 30/40 milioni di euro. L’operazione attaccante potrebbe essere in parte finanziata dalla cessione di Krunic al Fenerbahçe, che potrebbe portare 10 milioni di euro nelle casse rossonere. LEGGI ANCHE: La viglia di Atalanta-Milan. Le parole di Pioli in conferenza