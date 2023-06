Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Interesse per Hudson-Odoi”

Come riportato dal The Guardian, il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe essere interessato a Callum Hudson-Odoi

Calciomercato Milan, altro nome dal Chelsea?

Come riportato da il The Guardian il Fulham, Milan e Nottingham Forest arebbero interessate a CallumHudson-Odoi in questo calciomercato. Il Chelsea sta sfoltendo la propria squadra e sarebbe pronto a raccogliere ulteriori fondi vendendo il calciatore, che potrebbe essere disponibile per circa 15 milioni di sterline. L'esterno, in scadenza di contratto nel 2024, è pronto per una nuova sfida. Ci sarebbe anche il forte interesse dell'Arabia, ma il giocatore vorrebbe restare in Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco la richiesta del Valencia per Musah