Calciomercato Milan – Graziani: “Meite? Ho un dubbio su di lui” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Graziani parla di Meite

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Francesco Graziani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Graziani ha parlato di Soualiho Meite, neo acquisto del Milan.

“Meite? Mi fa riflettere che i rossoneri stanno concorrendo per vincere il campionato e vanno a prendere un giocatore che a Torino stimano poco. Staremo a vedere ma mi fa riflettere. E’ un buon giocatore, può darsi non ci sia feeling col tecnico, però ripeto mi fa riflettere”. Calciomercato Milan: è sfida a due per il vice Ibrahimovivc. VAI ALLA NOTIZIA>>>