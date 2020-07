Calciomercato Milan – Gotze può ripartire dalla Spagna

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Siviglia sarebbe molto interessato a tesserare Mario Gotze per il prossimo anno. Il club andaluso, fresco di qualificazione ufficiale alla prossima Champions League, vorrebbe proporre un contratto al fantasista tedesco campione del Mondo 2014. Gotze è attualmente svincolato dopo aver concluso la stagione con il Borussia Dortmund che non gli ha voluto prolungare il contratto in scadenza.

INTANTO IL CLUB SPAGNOLO E’ INTERESSATO ANCHE AD UN ROSSONERO>>>

