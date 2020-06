Calciomercato Milan – Gotze in Spagna? Le parole di Ter Stegen

MERCATO MILAN – Secondo alcune indiscrezioni di mercato Mario Gotze potrebbe essere un obiettivo del Milan per la prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il portiere del Barcellona Marc Ter Stegen ha parlato del connazionale e del suo futuro. Queste le sue parole: “Mario è un giocatore che sa gestire la palla e si adatterebbe molto bene al campionato spagnolo. Non so se verrà qui o se è un suo obiettivo, ma credo che qui si troverebbe bene. L’importante è che prenda la decisione migliore per il suo futuro e la sua felicità. Può ancora fare la differenza in tantissimi club”. Queste, invece, le parole di un altro connazionale: Bastian Schweinsteiger>>

