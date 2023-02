Calciomercato Milan – Interesse per Gonzalez del Lecce

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di altri profili giovani da inserire dalla prossima stagione, specialmente se alcuni calciatori in prestito non dovessero essere riscattati. Un nome potrebbe arrivare dalla sorpresa Lecce .

Calciomercato Milan, Gonzalez opzione per giugno?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci potrebbe essere un interesse del Milan per quanto riguarda il centrocampista del Lecce, Johan Gonzalez. Non ci sarebbe ancora una trattativa avviata anche se un scambio di informazioni, presumibilmente, ci sarebbe già stato. Il Milan avrebbe mostrato un certo interesse per Gonzalez, i rapporti con il Lecce sarebbero ottimi tanto che si dovrà parlare anche del futuro di Lorenzo Colombo, attaccante che potrebbe tornare al Milan. Johan sarebbe un’idea concreta specialmente se non dovesse rimanere in rossonero AsterVranckx, che andrebbe riscattato, cosa, al momento, difficile. A fine stagione ci sarebbe programma un summit tra Maldini e Corvino per capire la fattibilità dell’operazione. Rinnovo Leao, le due soluzioni del Milan: ecco le ultime