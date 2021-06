Calciomercato Milan – Papu Gomez, scambio con Castillejo? | PM News

Nelle ultime ore si parla di un interessamento del Milan per il Papu Gomez. L’argentino potrebbe tornare dunque a giocare in Serie A dopo l’ultima esperienza con la maglia dell’Atalanta. Gomez, acquistato dal Siviglia per 5...

Salvatore Cantone

Nelle ultime ore si parla di un interessamento del Milan per il Papu Gomez. L'argentino potrebbe tornare dunque a giocare in Serie A dopo l'ultima esperienza con la maglia dell'Atalanta. Gomez, acquistato dal Siviglia per 5 milioni di euro, ha totalizzato con gli andalusi 3 gol e un assist in 18 gare di campionato, 2 presenze in Champions League e 3 in Coppa del Re.

I media hanno ipotizzato un possibile scambio tra il Papu Gomez e Castillejo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione questa notizia, almeno per per il momento, è priva di fondamento. Milan e Siviglia non hanno mai parlato di uno scambio del genere. Certo, Gomez potrebbe interessare eventualmente nel caso di addio di Hakan Calhanoglu, ma ad oggi Maldini sembra essere più propenso a puntare su altri giocatori, come ad esempio RodrigoDe Paul. Staremo a vedere.