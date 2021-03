Calciomercato Milan – Gollini o Maignan se non rinnova Donnarumma | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Pierluigi Gollini e Mike Maignan in lizza per sostituire il numero 99 se andasse via in estate

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, investirà circa 100 milioni di euro. Una cifra che ricaverà, si spera, tra introiti della qualificazione in Champions League, budget messo a disposizione dal fondo Elliott Management Corporation e tesoretto risparmiato dallo scorso mercato di gennaio.

Al Milan nessuno vuole pensare alla sostituzione di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma: la priorità è firmare il rinnovo di contratto con il numero 99. Nel caso, però, non si arrivasse alla fumata bianca, si fanno i nomi di Pierluigi Gollini (Atalanta) e Mike Maignan (Lille) per sostituire l'estremo difensore cresciuto nelle giovanili rossonere.

Ad uno tra Gollini e Maignan, quindi, entrambi classe 1995, verrebbe destinata una parte dei 61,5 milioni di euro che il Milan ha intenzione di spendere al netto del rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović (10,5) e del riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea (28). Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come vuole investirli il club >>>