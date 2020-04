Calciomercato Milan – Gollini, l’ultima idea per il post-Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua ad essere più in bilico che mai. Real Madrid e Psg su tutte spingono per portare il portiere lontano dal Milan vista la sua situazione contrattuale. Qualora il classe 1999 dovesse partire, i rossoneri dovrebbe sostituirlo degnamente. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ultima idea del Diavolo porta a Pierluigi Gollini, portiere classe 1995 dell’Atalanta. Nessuno in casa bergamasca appare intoccabile viste le tante cessioni degli anni passati, ma ci sarà da fare un’offerta molto importante perché Gollini possa lasciare una squadra che da anni non smette di stupire. Intanto per il centrocampo Ivan Gazidis non ha dubbi: ecco chi è il prescelto, continua a leggere >>>

