Calciomercato Milan – Giroud vicino: l’aiuto arriva dal Decreto Crescita

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport fa il punto su Olivier Giroud, attaccante in scadenza con il Chelsea

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto su Olivier Giroud. Nella giornata di ieri ci sono stati dei nuovi contatti indiretti tra le parti che avvicinano sempre di più il francese al Milan. L'operazione dovrebbe essere chiusa on un contratto biennale da circa 4 milioni netti a stagione. Un aiuto per il club rossonero arriva anche dal Decreto Crescita: Giroud ha diritto allo sconto del 50% sulle tasse. Intanto ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport.