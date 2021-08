Calciomercato Milan – Giroud sponsor di Ziyech. Ma c’è un problema …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, come Olivier Giroud, può approdare al Milan. Che non ha però considerato una cosa ...

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo, resta sulle tracce di Hakim Ziyech del Chelsea. Il club rossonero, infatti, secondo il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, è molto interessato a prelevare il trequartista marocchino, classe 1993, dai 'Blues' in questo rush finale del mercato 2021.

Ziyech, costato al Chelsea ben 40 milioni di euro appena un'estate fa, non ha giocato molto a Londra da quando si è seduto in panchina il manager tedesco Thomas Tuchel. Pertanto, potrebbe essere ceduto nella seconda metà di questo mese di agosto nel caso in cui continuasse a non avere troppo spazio tra le prime scelte dei Campioni d'Europa in carica.

Il Milan vorrebbe acquisire Ziyech, in questa sessione estiva di calciomercato, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sarebbe interessato ad approdare in rossonero e ieri, in conferenza stampa, il suo ex compagno di squadra Olivier Giroud, di fatto, ne ha 'sponsorizzato' l'acquisto. Ma c'è un problema. Una complicazione alla quale, forse, il Milan non aveva pensato.

Ziyech, seppur di passaporto olandese, quindi tesserabile come comunitario, è la stella del Marocco. E quindi, esattamente come Franck Kessié e Ismaël Bennacer, starebbe via un mese (gennaio-febbraio 2022) per la Coppa d'Africa. Quindi, qualora il Diavolo lo prendesse, certamente non si fermerebbe al solo Ziyech, ma andrebbe anche su un'altra soluzione europea. Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>