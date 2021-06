Calciomercato Milan – Giroud, si attende un segnale dal Chelsea | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: c'è attesa per il via libera del Chelsea per Giroud. Maldini spera in una svolta nei prossimi giorni

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. In primo piano c'è sempre Olivier Giroud. ll club rossonero da tempo ha raggiunto l'accordo con il francese sulla base di un biennale da 4 milioni a stagione. Gli agenti sono in attesa di un segnale da parte del Chelsea in modo da concludere l'affare e far rispettare la parola data da Abramovich a Giroud. Con Ibrahimovic operato al ginocchio, l'acquisto del centravanti francese è fondamentale. Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.