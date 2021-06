Calciomercato Milan – Giroud, si attende il via libera del Chelsea | News

Il Milan ha raggiunto un accordo con Olivier Giroud, attaccante del Chelsea. Ora tocca al centravanti liberarsi dal club londinese

In primo piano c'è sempre la definizione dall'affare Giroud da parte del Milan. Il club rossonero ha ormai da tempo raggiunto l'accordo con il centravanti (4 milioni a stagione), ma ora tocca al francese convincere il Chelsea a lasciarlo partire. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport l'entourage di Giroud è al lavoro nelle ultime ore per sbloccare la situazione, con il Milan alla finestra, in attesa delle novità. Intanto è vicina la permanenza di Tonali. Le ultime.