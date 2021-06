Calciomercato Milan – Giroud: l’attaccante ha già detto sì ai rossoneri

Le ultime sul calciomercato del Milan: sembrano essere delle ore importanti per il futuro di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea

C'è molta attesa per l'ingaggio di Olivier Giroud da parte del Milan. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito all'attaccante. Il francese avrebbe trovato già un accordo con il Milan sulla base di un biennale da 5 milioni di euro lordi, ma prima dovrà liberarsi dal Chelsea. L'entourage del centravanti dovrà essere bravo a far rispettare l'impegno preso dal Chelsea, cioè quello di fare andare via gratis l'ex Arsenal nonostante il rinnovo del contratto. Secondo tuttomercatoweb.com, inoltre, domani ci sarà un nuovo incontro tra le parti, che potrebbe essere decisivo. La sensazione è che Giroud si avvicini a grandi passi verso il Milan, anche se l'attaccante è al momento concentrato sugli Europei. Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.